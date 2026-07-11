J-Ax torna sulla battuta contro la Lazio: "Ho ricevuto minacce"

Ospite di Gianluca Gazzoli al BSMT, il rapper e cantautore J-Ax è tornato sulla nota vicenda che gli ha messo contro l'intera tifoseria della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Dovevo fare un contenuto per La7 sulle buche di Roma, io di calcio non capisco nulla e mi fanno dire sta cosa sulla Lazio, mi sembra 'Roma ha avuto tante disgrazie, tra cui lo Scudetto della Lazio', che me la avevano scritta. La roba della mia carriera che mi ha fatto ricevere più minacce, culminata con uno striscione con scritto 'J-Ax lurido tossico' in curva. Io tra l'altro ho dovuto fare telefonate con questi della Lazio e scongiurarli, che io non i capisco un cazzo. Mi sembrava una battuta innocua, ma ho capito che non c'è ironia nel mondo del calcio. Se sei Totti te lo puoi permettere, J-Ax non può. Ho passato mesi della mia vita a cercare di spiegare le mie ragioni".