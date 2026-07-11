Mondiali 2026, la Spagna vola in semifinale. Tocca a Norvegia - Inghilterra

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La prima semifinale del Mondiale sarà Francia - Spagna, che martedì 14 luglio alle 21.00 si giocheranno il pass per la finale. La Spagna ha infatti battuto il Belgio per 2-1, con le reti di Fabian Ruiz, De Ketelaere e Merino all'88'.

Questa sera alle 23.00, invece, sarà il turno di Norvegia - Inghilterra.