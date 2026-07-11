Lazio, a Milano tutti pazzi per Gila. E spunta il commento di Castellanos

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La Lazio con l'uscita di Mario Gila perde un perno del reparto difensivo. Il secondo se si considera anche la cessione di Alessio Romagnoli, per la quale manca solo l'ufficialità. Il Milan si è assicurato il centrale spagnolo per circa 30 milioni di euro, una cifra anche bassa considerato il valore del calciatore ma il contratto in scadenza 2027 ha abbassato inevitabilmente il prezzo.

L'ex Real Madrid ha già salutato la Lazio e i laziali, si trova a Milanello pronto per un nuovo capitolo. Il Milan già lo ha annunciato, i tifosi sono euforici per il suo arrivo. Hanno inondato i post del suo annuncio, sembra che Gila sia stato accolto a braccia aperte dal club rossonero e dai suoi tifosi.

Tra i commenti, però, spunta anche quello del Taty Castellanos, ex attaccante della Lazio, il quale si è congratulato con il vecchio compagno per la sua nuova avventura. Di seguito il post.