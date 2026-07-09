Lazio, Bisignani: "Questo isolamento significa che..."

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Luigi Bisignani è interenuto ai microfoni di Radiosei, per commentare la situazione della Lazio, l'atteggiamento della società e le parole di Antonio Tajani e di Alessandro Onorato.

"Il consenso che c'è intorno ai tifosi della Lazio arriva da tutte le tifoserie in Italia e non solo. La società, invece, è rimasta paralizzata e non sa dare nessuna risposta. Siamo i porta bandiera di una protesta civile che farà scuola. Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione. Ora ci prepariamo agli Stati Generali di sabato. Anche il tifo organizzato manderà una formazione di ragazzi. Il tifoso della Lazio era visto in un certo modo in Italia, invece abbiamo dato una lezione di civiltà. L'isolamento di questa società porterà sicuramente qualcosa di buono. Nella comunicazione c'è un aspetto: la gestione della crisi. Quando una società si trova in periodo di difficoltà i comunicatori si occupano della gestione di queste crisi".

"Più ci si arrocca così, più si porta la comunicazione contro. Le lettere di Lotito e Floridi sono incredibili. Sono interdetto. Significa che c'è un'improvissazione pazzesca. Il precampionato a Formello è all'insegna della disfatta. Dovrebbe essere un momento di unione tra la tifoseria e la squadra. Le parole di Tajani? Un segretario di un partito che dice che 'non preoccupa' la situazione, signfica che è molto preoccupato. Sono dichiarazioni importanti".

STATI GENERALI - "C'è stata la giornata dell'orgoglio, che è stata quella del 2 luglio e ci sarà la giornata delle riflessioni. Credo che ci sarà una presa di posizione, un manifesto. I romanisti la faccia ce la mettevano, personaggi come Andreotti. I tifosi laziali VIP, penso a Lollobrigida che ha un ruolo importante nel Governo e nel partito, ci devono mettere la faccia".

LE PAROLE DI ONORATO - "Lui è un grande tifoso della Lazio, ma è anche l'assessore che ha in mano la pratica del Flaminio. Obiettivamente ogni sua parole potrebbe essere interpretata male dalla società. Onorato è un uomo delle istituzioni e rappresenta l'amministrazione comunale. Si prenderebbe una croce che farebbe male anche alla Lazio".

CONTATTI CON LOTITO - "Non ho parlato con Lotito, poteva contattarmi serenamente. Io ho dato disponibilità, così come ha fatto il direttore del Tempo Capezzone e l'editore del giornale".