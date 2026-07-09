Nazionale, Di Canio: "Maldini e Malagò sarebbero perfetti". E su Mancini...

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© foto di Federico De Luca

Paolo Di Canio, intervistato da Repubblica, ha approvato l'elezione di Malagò come presidente della Figc: "Ha legami istituzionali importanti, ottima comunicazione. Mi ha emozionato il suo discorso: ha parlato in inglese esaltando la nostra storia, la nostra cultura e le nostre abitudini, con un piglio da vero leader".

Poi, soffermandosi sulla Nazionale, ha aggiunto: "Le riflessioni di Paolo Maldini mi piacciono, è un atto di serietà, vuole sapere quale sarà il suo raggio d'azione. Malagò e Maldini insieme sarebbero perfetti. Mancini in questo momento mi sembra più adatto. Lavora bene con i giovani, scova il talento. Conte è bravissimo, ma ha bisogno della quotidianità. Alcuni ce l'hanno con il Mancio per come è andato via nel 2023, ma ha chiesto scusa: diamo anche agli ergastolani una seconda possibilità, e ora con lui facciamo gli schizzinosi?".

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