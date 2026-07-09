Calciomercato Lazio | Fabiani è a Spalato: inizia il blitz per Dominguez

09.07.2026 09:33 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabiani è a Spalato: inizia il blitz per Dominguez

CALCIOMERCATO LAZIO - Angelo Fabiani è partito alla volta della Croazia. Il direttore sportivo della Lazio, archiviata la cessione di Mario Gila al Milan per 30 milioni di euro, ha ora l'obiettivo di sostituirlo con Sergi Dominguez. Centrale classe 2005 della Dinamo Zagabria, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, oggi è l'obiettivo numero uno del club biancoceleste per la difesa. In queste ore Fabiani è arrivato a Spalato (stanno circolando già le prime immagini), nelle prossime ore si incontrerà con i dirigenti del club croato per intavolare una trattativa da portare avanti e chiudere nel giro di poche ore. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.