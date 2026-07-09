Calciomercato Lazio | Fabiani è a Spalato: inizia il blitz per Dominguez
CALCIOMERCATO LAZIO - Angelo Fabiani è partito alla volta della Croazia. Il direttore sportivo della Lazio, archiviata la cessione di Mario Gila al Milan per 30 milioni di euro, ha ora l'obiettivo di sostituirlo con Sergi Dominguez. Centrale classe 2005 della Dinamo Zagabria, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, oggi è l'obiettivo numero uno del club biancoceleste per la difesa. In queste ore Fabiani è arrivato a Spalato (stanno circolando già le prime immagini), nelle prossime ore si incontrerà con i dirigenti del club croato per intavolare una trattativa da portare avanti e chiudere nel giro di poche ore.
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✈️ Come vi riportiamo in esclusiva, il direttore sportivo Angelo Fabiani è atterrato circa un'ora fa a Spalato, dove nella giornata di oggi è previsto un incontro con i dirigenti coinvolti nell'operazione #SergiDominguez #Fabiani #Lazio pic.twitter.com/unralSY0Ym