Rampulla: "Gila al Milan? Sulla carta tutti fenomeni, ma il campo..."
Mario Gila è il secondo colpo di mercato del Milan. Lo spagnolo, ormai ex Lazio, sbarcherà prossimamente a Milano per iniziare una nuova avventura. Ii microfoni di TMW nel pomeriggio è intervenuto Michelangelo Rampulla a cui è stato chiesto di esprimersi su cosa possono puntare i rossoneri con il difensore e Goncalo Ramos in rosa. Questa la risposta: "Il Milan è ancora più variegato dell'anno scorso e ha preso un allenatore straniero. Sulla carta tutti sono fenomeni, ma poi bisogna attendere le risposte sul campo. Il tecnico portoghese dovrà rimettere a posto diverse cose".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.