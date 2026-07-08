Wimbledon, Cobolli schiantato dal n°114 al mondo: Fery domina in 3 set
08.07.2026 19:12 di Daniele Rocca Twitter: @Danielerocca10
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Torna a casa, Flavio. Termina ai quarti di finale l'illusione di Cobolli a Wimbledon, piegato in tre set dalla sorpresa del torneo, Arthur Fery. Lezione di tennis impartita dal numero 114 al mondo. Non è servita a nulla la sciarpetta portafortuna, sfida senza storia: dopo i primi due set conclusi 6-4, 7-6, umiliazione in chiusura con il definitivo 6-0. L'esaltazione per aver battuto De Minaur agli ottavi dura poche ore, è già tempo di chiudere la borsa e lasciare il verde dell'All England Club. Bye bye.
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Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.