Lazio, la società lancia la campagna abbonamenti: la reazione dei tifosi

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La Lazio ha annunciato la partenza della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Con un comunicato privo di slogan e copertina, vengono rese note le due fasi di vendita dei tagliandi e il prezzo per ogni settore dello stadio. L'annuncio è stato diffuso sul sito di riferimento del club, ma anche sui canali social dove sono migliaia i commenti arrivati nell'arco di pochi minuti da parte dei tifosi laziali. Commenti che, per la stragrande maggioranza, avevano lo stesso contenuto ed esprimevano lo stesso: "No agli abbonamenti". C'è chi per esprimerlo ha usato l'ironia: "Aspettateci siamo già in fila" o "I migliori abbinamenti sono quelli che non si fanno" e chi ha optato per una parola sola, identitaria per tutto il popolo biancoceleste: "Libertà". Tanti commenti, differenti nella forma, ma non nel contenuto. Il popolo della Lazio ha aderito nella sua interezza, o quasi, alla protesta.