Lazio, la società lancia la campagna abbonamenti: la reazione dei tifosi

06.07.2026 13:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, la società lancia la campagna abbonamenti: la reazione dei tifosi
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La Lazio ha annunciato la partenza della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Con un comunicato privo di slogan e copertina, vengono rese note le due fasi di vendita dei tagliandi e il prezzo per ogni settore dello stadio. L'annuncio è stato diffuso sul sito di riferimento del club, ma anche sui canali social dove sono migliaia i commenti arrivati nell'arco di pochi minuti da parte dei tifosi laziali. Commenti che, per la stragrande maggioranza, avevano lo stesso contenuto ed esprimevano lo stesso: "No agli abbonamenti". C'è chi per esprimerlo ha usato l'ironia: "Aspettateci siamo già in fila"  o "I migliori abbinamenti sono quelli che non si fanno" e chi ha optato per una parola sola, identitaria per tutto il popolo biancoceleste: "Libertà". Tanti commenti, differenti nella forma, ma non nel contenuto. Il popolo della Lazio ha aderito nella sua interezza, o quasi, alla protesta. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.