Lazio, oggi l'annuncio della campagna abbonamenti: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - La società prova ad aprire un dialogo con la tifoseria, ma servono fatti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la prima risposta è attesa già oggi, con il via alla campagna abbonamenti, che dovrebbe prevedere iniziative pensate per convincere i tifosi più scettici a rinnovare la propria tessera.
L'obiettivo è arginare il malcontento e limitare il numero di rinunce già annunciate nelle ultime settimane. Da sola, però, la campagna non sarà sufficiente. Per ricreare entusiasmo serviranno segnali anche dal mercato, con operazioni in entrata che affianchino quelle in uscita e dimostrino la volontà di costruire una squadra competitiva. Solo così il club potrà sperare di incrementare il numero degli abbonati, anche se sarà il tempo a dire quale sarà la risposta della piazza.
Sul fronte della panchina, resta confermata la presentazione di Gattuso nel corso della settimana. Da giovedì in avanti ogni momento potrebbe essere quello buono.