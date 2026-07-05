Atalanta, De Roon pensa ancora alla Lazio: "Che delusione la Coppa Italia..."

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Lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per Marten De Roon. Il centrocampista dell'Atalanta ha parlato sia dell'arrivo di Maurizio Sarri in panchina che dell'ultima stagione, terminata con l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il cambio in panchina? Sono davvero curioso e dopo le vacanze sarò prontissimo a mettermi a disposizione. Ho già parlato con Giuntoli al telefono, mentre con Sarri parlerò di persona. Hanno lavorato per grandi club come Napoli e Juventus. Sarri è un maestro con un sistema di gioco riconosciuto e riconoscibile".

"Coppa Italia? È stata davvero una grande delusione uscire in semifinale contro la Lazio. Dopo tre finali perse non è un’ossessione, ma un pensiero ben chiaro in testa. È la strada più breve per raggiungere un trofeo e poi ti garantisce di giocare la Supercoppa italiana e di poter disputare almeno l’Europa League".