Stati Generali Lazio, gli organizzatori: "Lanceremo una proposta concreta"
05.07.2026 10:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, dopo aver lanciato la petizione che ha riscosso un grandissimo successo tra i tifosi della Lazio, stanno organizzando i cosiddetti "Stati Generali". L'appuntamento è per l'11 luglio al Teatro Manzoni, a partire dalle 17.
Una lunghissima lista di ospiti, che interverranno dal palco e dalla platea, ma non solo. "Gli Stati Generali non saranno soltanto un momento di testimonianza, saranno un momento di lavoro", si legge su Il Tempo. Entrando nel dettaglio, "lanceremo una proposta concreta sul ruolo che i Laziali intendono avere sul destino della loro squadra. Su questa manteniamo le carte coperte fino a sabato, giudicherete voi se valeva la pena aspettare".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.