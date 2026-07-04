“Peccato non ci fosse il Var per il gol di Turone”: Falcao non dimentica
04.07.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
Paulo Roberto Falcao non ha ancora dimenticato quel Juventus - Roma del 10 maggio 1981. Nonostante siano passati quaranticinque anni, i romanisti (tifosi e non solo) continuano a parlare di quella partita e soprattutto del gol annullato a Turone, che avrebbe regalato una vittoria importante ai giallorossi per la corsa allo scudetto (invece finì 0-0). Intervenuto a Notti Mondiali su Rai 1, l'ex centrocampista brasiliano ha commentato in questo modo la vicenda: “Peccato non ci fosse il Var nella stagione 1981/82 per il gol di Turone…”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.