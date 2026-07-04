Ex Lazio | Scaloni fa 100 con l'Argentina: "Sarebbe stata una follia se..."

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L'Argentina è agli ottavi di finale del Mondiale 2026, ma ha dovuto sudare per avere la meglio su Capo Verde. Al termine dell'incontro, il ct Scaloni ha commentato così la sfida togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi aveva detto che il tabellone dell'Albiceleste era favorevole: "Vi ricordate quando mi dicevate che eravamo dalla parte facile del tabellone? Spero che adesso vi siate resi conto che non esistono partite semplici".

L'ex Lazio poi, ha raccontato le sue sensazioni per aver raggiunto il traguardo delle 100 partite con la nazionale: "Sarebbe stato una follia perdere nel mio centesimo incontro sulla nostra panchina, ma questo è il calcio. Probabilmente, tra tutte le cento partite questa è quella che mi ha segnato di più".

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