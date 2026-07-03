Lazio, Lotito lascia il Campidoglio ed evita le domande: la reazione - VIDEO
03.07.2026 12:42 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Nessuna dichiarazione. Lotito all'uscita dal Campidoglio non ha voluto rilasciare neanche un commento su quanto avvenuto nelle scorse tra le strade della Capitale. Oltre 25.000 tifosi hanno manifestato il proprio dissenso, hanno espresso i propri sentimenti e la speranza per un futuro più radioso di quello attuale, ma dal fronte societario di risposte non ne arrivano. Il presidente della Lazio, in clima di forte protesta, piuttosto che rilasciare una dichiarazione, preferisce fuggire dentro la sua macchina ignorando i giornalisti presenti e quanto avvenuto nelle ultime ore.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.