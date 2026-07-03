Hernanes e il messaggio ai tifosi: "Che possiate sognare una grande Lazio"
03.07.2026 07:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Prosegue la manifestazione dei tifosi della Lazio nei confronti della società. Tantissimi i presenti, così come ex calciatori, allenatori biancocelesti e figli di storici simboli, come Pulici, D'Amico e Wilson. Tra i video-messaggi mandati in onda, poi, anche quello di Hernanes. Ecco le parole del brasiliano:
"Vorrei essere lì con voi, un abbraccio di supporto sperando che la situazione possa risolversi il più presto possibile e che possiate sognare una grande Lazio".
Pubblicato il 2/07
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.