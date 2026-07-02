Pino Insegno: "Non potevo non essere qui stasera. Ai miei figli ho detto..."

Pino Insegno, presente sul palco della manifestazione a Piazza Ankara, si è unito al coro dei tifosi sostenendo la protesta. Le sue parole: “Sono scappato dalla Rai di Napoli, ho fatto due puntate in meno. Sti cazzi. Non potevo non essere qui stasera, la faccia ce l’ho sempre messa. Che bello sentirvi ragazzi. Non sapete l’orgoglio di stare in mezzo a voi. Io ho fatto quattro figli maschi, quattro laziali. Uno lo abbiamo incastrato stasera. È nato il 9 gennaio ed è in mezzo a noi, qui”.

“Parole non servono. Voi siete 25mila qui, ma ce ne stanno altri 10mila a Corso Francia. Non sapete la difficoltà per arrivare, ma la bellezza di incrociare le maglie biancazzurre. I miei figli mi hanno chiesto: “Papà quando torneremo allo stadio” e gli ho detto: “Quando vedremo quelle due date su Wikipedia”. Si tornerà allo stadio perché questo è amore. Abbiamo fatto delle puntate nel buio la luce, parlando solo d’amore. Non parliamo d’altro. Mi sono permesso di riscrivere sul Corriere dello Sport quella che era un’elegia di Marco Antonio a Cesare”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE