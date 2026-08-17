Lazio, Garbo: "La squadra è una bomba a orologeria"
17.08.2026 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com Daniele Garbo ha detto la sua sull’eliminazione della Lazio in Coppa Italia per mano del Mantova.
"La Lazio ha sia un problema tecnico, dato che la squadra non e competitiva, che il problema ambientale. Queste componenti fanno capire che la squadra è una bomba ad orologeria. Gattuso parla di lavoro, ma non è solo quello il problema”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide