Lazio, rispunta un vecchio pallino per la difesa: c’è concorrenza in Serie A
17.08.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - È aperta la caccia al difensore in casa Lazio e si sondano piste nuove ma anche strade già percorse più e più volte. Tra queste anche una che nelle ultime sessioni di mercato ha spesso interessato da vicino la squadra biancoceleste.
Come riporta infatti l’edizione odierna del Messaggero nel mirino della Lazio potrebbe tornare anche il nome di Daniele Rugani, che in inverno sembrava a un passo dal sostituire Romagnoli proprio a Formello.
Sul difensore della Juventus va registrato anche l’interesse di Monza, Udinese e Sassuolo, ma quello di Rugani è un nome da tempo in orbita Lazio e non sono da escludere nuovi tentativi.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.