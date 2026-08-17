Lazio - Mantova, le pagelle dei quotidiani: si salva solo un giocatore, fioccano i 4
RASSEGNA STAMPA - Inizia come peggio non poteva la stagione della Lazio. I biancocelesti vengono eliminati dal Mantova ai trentaduesimi di Coppa Italia e salutano così subito la competizione, come non accadeva da oltre sessant’anni. Di seguito le pagelle della squadra di Gattuso sui maggiori quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 5.5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard, Pedraza 5.5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5.5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 4; Marusic 4, Doekhi 4, Provstgaard 4, Pedraza 4.5 (dal 64’ Pellegrini 4); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 5
IL MESSAGGERO - Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 4
CORRIERE DELLA SERA - Mandas 4.5; Marusic 5, Doekhi 5, Provstgaard 5.5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 5); Dele-Bashiru 5.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 4.5; Cancellieri 4.5 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 4.5
TUTTOSPORT - Mandas 6; Marusic 6, Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6 (dal 64’ Pellegrini 6); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 6), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane 5.5), Taylor 5; Cancellieri 5 (dal 77’ Noslin 5.5), Dia 5.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5
IL TEMPO - Mandas 5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard 4.5, Pedraza 5 (dal 64’ Pellegrini 5.5); Dele-Bashiru 5.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4.5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4.5), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 4), Zaccagni 4. Gattuso 5