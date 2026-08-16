Lazio - Mantova, Ruocco e Bragantini: “Rimaniamo con i piedi per terra”
16.08.2026 23:33 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Il Mantova a sorpresa elimina la Lazio già ai trentaduesimi di Coppa Italia. A fine partita ai microfoni di Mediaset si sono presentati Ruocco e Bragantini, autori del gol e dell’assist dell’1-0 al 75’ che ha indirizzato la qualificazione.
Le parole di Ruocco: “Siamo solo all’inizio, dobbiamo rimanere con i piedi per terra, il viaggio è molto lungo”. Bragantini parla invece di calciomercato: “Il mio futuro è a Mantova, a meno di eventuali cose strane rimango a Mantova”.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.