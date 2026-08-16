Lazio, Zaccagni su Frattesi: "Si è ambientato subito e..."

Prima della gara di Coppa Italia contro il Mantova, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Oltre a presentare la partita, l'attaccante ha parlato anche del nuovo acquisto Davide Frattesi. Di seguito le sue parole: "Frattesi? Il pianeta Lazio lo conosceva già, è un bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti perché questo è un gruppo sano e si vede che stiamo bene insieme. Lui l'ha percepito subito".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03