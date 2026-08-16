Lazio - Mantova, Romagnoli non convocato: ecco il motivo
16.08.2026 20:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alessio Romagnoli non convocato per Lazio - Mantova, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ecco il motivo: la società fa trapelare che si tratti di questione fisiche, visto che il difensore avrebbe accusato un affaticamento negli ultimi giorni. Non riguarderebbe, quindi, il mercato, anche se il giocatore è da tempo in uscita dopo l'affare sfumato (più volte) con l'Al Sadd. Su di lui c'è anche l'interesse dell'Atalanta di Sarri.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.