Calciomercato Lazio | Due club di Serie A puntano Joselu: i dettagli
15.08.2026 20:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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La suggestione Icardi e l’obiettivo più concreto Pinamonti rimangono i due nomi in cima alla lista della Lazio per l’attacco. Non mancano però anche altri nomi accostati alla squadra di Gattuso nelle ultime settimane.
Tra questi anche quello di Joselu, ex attaccante del Real Madrid oggi svincolato. Come riportato da Matteo Moretto, però, sullo spagnolo si sarebbero posati gli occhi anche di Sassuolo e Torino, che si aggiungono alle pretendenti tra Spagna e Grecia.
Occhio, allora, ai possibili incastri: Joselu diventerebbe un’opzione per il Sassuolo soprattutto se i neroverdi dovessero salutare Pinamonti, magari diretto proprio verso la Lazio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.