Frattesi - Lazio, amore che torni: cronistoria di un matrimonio atteso da anni

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi.it

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Certi amori fanno giri immensi, ma non sempre ritornano. In quest'occasione si è rischiato che non tornasse davvero. Quella tra Davide Frattesi e la Lazio è una storia d’amore tribolata, con anni nel silenzio e di distanza. Quest'ultima è stata finalmente colmata: è trascorso tanto tempo dall'ultima volta che Davide, nato a Roma e cresciuto a Fidene, passasse dalle parti di Formello. Forse troppo. Ma, in qualche modo, questa storia sembrava già scritta per un lieto fine.

Frattesi ritrova la Capitale, già ha vestito la maglia di entrambe le squadre della città. Torna a Roma per ritrovare la continuità persa a Milano: troppo pochi i minuti giocati all’Inter. L’esperienza tra le fila nerazzurre lo hanno sicuramente reso più maturo, lui ha ricambiato dimostrandosi decisivo quando contava veramente (vedasi il gol in semifinale di Champions League contro il Barcellona). In prima linea, però, Frattesi a San Siro non ci è mai stato. Ed è arrivato il momento per lui di tornare a sentirsi importante.

IL PRIMO ACCOSTAMENTO - La rincorsa tra la Lazio e Frattesi parte da lontano. Molto lontano. La prima notizia relativa a un interessamento della Lazio risale alla primavera del 2023, quando le voci su un’imminente cessione di Milinkovic hanno iniziato a farsi sempre più insistenti. Frattesi sembrava l’erede designato del Sergente, da lì a poco ceduto all’Al Hilal. Poi, però, non se ne fece più nulla: Frattesi passò dal Sassuolo all’Inter, mentre alla corte di Sarri arrivarono Kamada e Guendouzi nell’anno della Champions League.

L'IPOTESI DI SCAMBIO CON ROVELLA - A distanza di due anni, il nome di Frattesi è tornato in orbita Lazio. Una voce che non si è trasformata in qualcosa di concreto, ma che per qualche settimana ha alimentato le suggestioni e i discorsi di mercato nei bar di Roma e Milano. Sembrava che potesse nascere un’asse di mercato tra Inter e Lazio per uno scambio tra Frattesi e Rovella, con i nerazzurri che sembravano pronti a salutare Calhanoglu, a un passo dal trasferimento in Turchia. Anche qui, però, non se ne fece più nulla.

CONTATTI A GENNAIO - Il contatto più concreto, probabilmente propedeutico alla fumata bianca giunta solo in questa calda estate del 2026, è avvenuto però negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Mentre si avvicinava la chiusura del mercato, a poco più di 48 ore dal gong, la Lazio ha infatti fatto un tentativo per portare Frattesi nella Capitale. Un tentativo che voleva cogliere di sorpresa e sfruttare il mal di pancia del calciatore, che già da tempo ambiva a ottenere un maggior minutaggio. L’Inter ha rifiutato le avances della Lazio, salvo poi cedere solo qualche mese più in là.

Lo stesso Angelo Fabiani, direttore sportivo dei biancocelesti, aveva accennato all'operazione a inizio febbraio: "Avevamo individuato un ragazzo dell'Inter che voleva anche venire qua, senza fare nomi, poi non c'è stata la possibilità. La Lazio poteva tranquillamente sostenere un prestito con obbligo, ma ogni società fa le proprie strategie", queste le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione di Motta, Przyborek e Maldini. Ora il traguardo è stato raggiunto, Frattesi e la Lazio si sono ritrovati. L'amore, o in qualunque modo lo si voglia chiamare, questa volta ha fatto ritorno.

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