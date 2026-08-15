Immobile, il saluto degli ex Lazio: da Leiva a Murgia, tutti i messaggi - FOTO
15.08.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ciro Immobile si ritira. Con un annuncio nelle ultime ore, l'ex capitano della Lazio ha deciso di dire addio al calcio. Tantissimi i messaggi che l'attaccante ha ricevuto sui social, molti di questi da suoi ex compagni negli anni vissuti in biancocelesti. Da Leiva a Vecino, da Murgia a Hysaj, passando per Crecco, Armini e Djavan Anderson. Di seguito tutte le dediche per Ciro.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.