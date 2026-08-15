NEWS | "Ho avuto un tumore": la rivelazione di Vinicio Marchioni
15.08.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervistato da La Repubblica, il famoso attore Vinicio Marchioni ha raccontato un momento molto complicato della sua vita. Nel 2012, infatti, ha scoperto di avere un tumore alle ossa, poi curato e rientrato del tutto... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.