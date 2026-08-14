FORMELLO - Lazio, Gattuso sfida il Mantova e aspetta Frattesi: le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L’esordio ufficiale si avvicina. Manca solo la rifinitura di Ferragosto prima della gara contro il Mantova, in programma domenica. All’Olimpico Gattuso debutterà sulla panchina della Lazio per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Avrà un Frattesi in più, sbarcato nella Capitale e pronto a mettersi a disposizione del tecnico.

Probabilmente, però, andrà al massimo in panchina. A centrocampo giocherà Dele-Bashiru con Rovella e Taylor, in quello che sarà nuovamente un 4-3-3 visto già contro il Frosinone nell’ultima amichevole. Due ballottaggi in attacco: Noslin è in vantaggio su Cancellieri, così come Dia su Ratkov. Il tridente sarà completato da Zaccagni a sinistra.

Pochi dubbi invece in difesa. Di fronte a Mandas in porta prenderanno posto Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza. Non ci sarà Nuno Tavares, mancheranno anche Artistico (problema al polpaccio), Patric, Gigot, Cataldi e Isaksen. È recuperato Przyborek, tornato ad allenarsi in gruppo. Ok pure Pellegrini, che ha smaltito l’infortunio alla caviglia dei giorni scorsi.