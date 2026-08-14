Lazio, la difesa preoccupa. Gattuso chiede rinforzi: "Dobbiamo fare ancora..."

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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Sport Mediaset, a due giorni dalla sfida di Coppa Italia, Gattuso si è soffermato anche sul mercato analizzando le criticità dell'attacco e della difesa. A proposito della retroguardia, dopo l'addio di Gila, il tecnico ha dichiarato: "Numericamente siamo in pochi, ringraziando Dio abbiamo fatto pochissimi danni. Toccando legno, abbiamo perso pochi giocatori per infortuni. Sicuramente un passo ancora in difesa dobbiamo farlo, ma devo dire chapeau per come stanno lavorando. Penso che c’è da fargli i complimenti per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando".

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