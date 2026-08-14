Calciomercato | Lazio - Icardi, porta aperta: Maurito aspetta

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Mauro Icardi e la Lazio, la suggestione non è evaporata. Anzi. Il dialogo con l'entourage dell'argentino resta aperto dopo il primo contatto dei giorni scorsi. La Lazio cerca un centravanti, Gennaro Gattuso vuole un finalizzatore vero e Icardi continua a rappresentare una di quelle occasioni capaci di cambiare improvvisamente il volto del mercato. A Maurito l'idea di tornare in Italia piace e la destinazione Lazio non sarebbe affatto sgradita. Troverebbe un allenatore che lo stima, un sistema che potrebbe esaltarne le caratteristiche e soprattutto un reparto nel quale avrebbe pochissima concorrenza per il ruolo di riferimento centrale. Cross, inserimenti, presenza negli ultimi sedici metri: un calcio senza troppi ricami, potenzialmente cucito addosso a uno come lui.

Il problema, almeno per adesso, è un altro: la vetrina internazionale. Icardi vuole aspettare ancora qualche giorno prima di scegliere e la priorità resta una squadra impegnata nelle coppe europee. La Lazio questo lo sa e non forza la mano. L'argentino spera ancora che possano materializzarsi opportunità più prestigiose: la Juventus resta nei suoi pensieri, ma al momento non accenna interessamenti concreti, mentre dall'Inghilterra l'Aston Villa rappresenta una possibilità che finora ha prodotto soltanto timidi contatti. Il tempo, però, corre anche per lui. E le caselle degli attaccanti in giro per l'Europa iniziano lentamente a riempirsi.

Formello dunque aspetta, senza fermarsi. La Lazio continuerà a lavorare soprattutto su Pinamonti, il colpo che proverà a piazzare per consegnare a Gattuso il numero nove richiesto. Non sarà semplice e proprio per questo il mercato continua a tenere aperte strade differenti. Icardi rimane sospeso in quella terra affascinante che separa il sogno dall'occasione. Servirà che le altre porte alle quali Maurito continua legittimamente a guardare restino chiuse e che, contemporaneamente, quella della Lazio rimanga aperta. Se le vie del mercato finiranno per convergere, allora ciò che oggi appare complicato potrebbe diventare improvvisamente possibile. E a quel punto Icardi potrebbe trasformarsi davvero da sogno a realtà.