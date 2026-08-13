Calciomercato Lazio | Lotito conferma l'arrivo di Frattesi. E su Icardi... - VD

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altra telefonata al presidente della Lazio Claudio Lotito. È sempre un tifoso a contattare il patron, questa volta per parlare di mercato. Il nome principale ovviamente è quello di Davide Frattesi: la società ha chiuso l'affare con l'Inter, nelle prossime ore il centrocampista sarà a Roma per svolgere le visite mediche. "Ma è vero che abbiamo preso Frattesi?", è la domanda. "Certo", conferma Lotito senza aggiungere altro. Il secondo quesito si sposta invece su Mauro Icardi, altro nome finito nel mirino dei biancocelesti. "Ma pure Icardi stiamo a...", dice il tifoso. "Sta bono, zitto. Ciao", è la risposta del presidente della Lazio che non si sbottona sul possibile affare.