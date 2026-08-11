Calciomercato Lazio | Occasione Frattesi: la società tenta il colpo. I dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio prova il colpo a sorpresa. Secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, la società biancoceleste sta tentando di (ri)portare nella Capitale Davide Frattesi, centrocampista che non sta trovando spazio nel progetto Inter.

Non si tratta di una vera e propria sorpresa, Frattesi piace da tempo alla Lazio e in più occasioni ha provando a strapparlo ai nerazzurri. La società vuole fare un tentativo imbastendo un'operazione in prestito, sfruttando l'apparente assenza di soluzioni per il classe '99.

L'Inter preferirebbe venderlo, vuole monetizzare, e non è detto che accetti le condizioni della Lazio. Le porte però non sono chiuse, visti anche i buoni rapporti tra le due società dopo l'operazione che ha portato a Milano Ivan Provedel. Situazione da monitorare.