Lazio, Ivanovic non esclude Pinamonti: ipotesi doppio colpo in attacco

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato è un gioco a incastri e fatto di occasioni da cogliere, spesso difficile da prevedere. La stagione è alle porte, il 16 agosto inizierà ufficialmente l'era Gattuso con la sfida in Coppa Italia contro il Mantova poi, in un battito di ciglia, si darà il via al campionato. La Lazio, però, è rimasta indietro sul fronte mercato.

Gennaro Gattuso ha chiesto un attaccante, è una priorità assoluta. Vi abbiamo raccontato della situazione di Franjo Ivanovic del Benfica, in questo momento vicinissimo ad approdare nella Capitale. C'è però un nodo da sciogliere che non escluderebbe un clamoroso doppio colpo.

Se dovesse essere ceduto Petar Ratkov, con la Dinamo Mosca che sta insistendo per il classe 2003, secondo Il Messaggero potrebbero essere due i volti nuovi in attacco: uno in prestito con diritto di riscatto come Ivanovic, mentre l'altro potrebbe essere Pinamonti, cercato con forza anche lui dalla Lazio. Visto il contratto in scadenza nel 2027 e con il mercato che si avvicina alla sua conclusione, la sua valutazione potrebbe scendere fino ai 10 milioni di euro. Poi c'è anche Artistico in uscita, lui vorrebbe rimanere, ma diversi club hanno chiesto informazioni ed è improbabile che resti nella Capitale.