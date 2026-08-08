Lazio, verso l'ultimo test: Gattuso ritrova la squadra, ma l'infermeria resta piena

RASSEGNA STAMPA - Una sola seduta per riprendere dopo il giorno di riposo, poi subito la vigilia dell'ultima amichevole estiva. Questa mattina la squadra tornerà in campo per un'altra seduta, poi domani sera sarà tempo dell'ultimo test estivo. Il gruppo dovrebbe partire in mattinata, pranzare a Frosinone e raggiungere lo stadio nel pomeriggio, dopo il riposo.

Oggi si capirà chi potrà recuperare per la partita. Dia e Przyborek sono alle prese con leggeri affaticamenti muscolari e hanno saltato la sfida di mercoledì con l'Ostiamare. Nulla di preoccupante, ma a poco più di una settimana dall'esordio ufficiale (il 16 agosto contro il Mantova in Coppa Italia) la cautela resta d'obbligo.

Dovrebbe invece rinnovare il forfait Artistico, alle prese con un problema al polpaccio. Da valutare anche Tavares, che ha saltato praticamente tutta l'estate a causa dell'infiammazione al ginocchio e ad ora non ha disputato nemmeno un'amichevole. Come riporta il Corriere dello Sport, sul portoghese, si sono anche riaccese anche le voci di mercato: la Lazio sarebbe disposta a cederlo davanti a un'offerta importante.

Ai box c'è anche Pellegrini, fermato da una distorsione alla caviglia. Cataldi e Isaksen proseguono invece il lavoro differenziato e nei prossimi giorni proveranno a riaggregarsi al gruppo. Più lunghi i tempi per Gigot e Patric, ancora lontani dal recupero.