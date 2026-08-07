Bologna, Casale ko: il comunicato. Salta la gara da ex con la Lazio?

07.08.2026 19:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Bologna, Casale ko: il comunicato. Salta la gara da ex con la Lazio?
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Si aprirà a Bologna la stagione della Lazio, almeno per quanto riguarda la Serie A. I biancocelesti inizieranno il proprio percorso dal Dall’Ara dopo la gara dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova all’Olimpico e proprio in Emilia ritroveranno i propri tifosi.

Chi rischia di non prendere parte alla gara è invece Nicolò Casale: l’ex difensore della Lazio, oggi al Bologna, è infatti andato ko durante gli allenamenti dei rossoblu e sarà costretto a un breve periodo ai box di circa 10 giorni, tornando in gruppo a una settimana dalla gara con i biancocelesti ma inevitabilmente indietro dal punto di vista fisico rispetto ai compagni.

Questo il comunicato del Bologna: “Nicolò Casale nel corso dell’allenamento ha riportato un risentimento agli adduttori di sinistra e svolgerà circa 10 giorni di allenamenti differenziati”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.