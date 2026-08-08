Lazio, ricordi Hjerto-Dahl? Ora giocherà in Premier League

Nuova avventura per Jens Hjerto-Dahl. Il centrocampista norvegese ha lasciato il Tromso firmando un contratto di cinque anni con l'Hull City, club inglese appena promosso in Premier League. A gennaio il suo nome era stato accostato anche alla Lazio, che però non è mai riuscita ad affondare il colpo. Ora il classe 2005 giocherà in Inghilterra. Di seguito l'annuncio.

Pubblicato il 07/08