Lazio, ricordi Hjerto-Dahl? Ora giocherà in Premier League
08.08.2026 07:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuova avventura per Jens Hjerto-Dahl. Il centrocampista norvegese ha lasciato il Tromso firmando un contratto di cinque anni con l'Hull City, club inglese appena promosso in Premier League. A gennaio il suo nome era stato accostato anche alla Lazio, che però non è mai riuscita ad affondare il colpo. Ora il classe 2005 giocherà in Inghilterra. Di seguito l'annuncio.
Pubblicato il 07/08
Velkomst, Jens!— Hull City (@HullCity) August 7, 2026
https://t.co/xmP9Fr0bGm pic.twitter.com/921R4hNNr6
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.