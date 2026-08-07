Calciomercato Lazio | Becker, lo Schalke 04 offre il rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Lo Schalke 04 si muove per il rinnovo di Vitalie Becker. Il club tedesco, neopromosso in Bundesliga, farà di tutto per evitare di perdere il terzino sinistro a parametro zero. Per questo, come riportato dal portale WAZ, la società avrebbe proposto il prolungamento di contratto al classe 2005, in scadenza nel 2027. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato alla Lazio, che lo sta tenendo d'occhio per ingaggiarlo a zero, senza rispondere alle richieste dello Schalke 04.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03