Frosinone - Lazio, il dato aggiornato sui biglietti venduti: si riempie lo Stirpe
07.08.2026 19:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Si avvicina la gara tra Frosinone e Lazio, ultima amichevole estiva dei biancocelesti prima del via della stagione con la gara di Coppa Italia contro il Mantova. La squadra di Gattuso chiuderà il precampionato allo Stirpe domenica 9 agosto alle 20:45 contro i padroni di casa, neopromossi in Serie A, in una cornice allo stato attuale da poco più di 7mila spettatori, circa la metà della capienza complessiva dell'impianto. Sono infatti 7195 i biglietti staccati finora, di cui oltre 2mila riservati ai tifosi della Lazio.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.