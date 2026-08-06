Lazio, accelerata per Hautekiet: incontro a Formello con gli agenti

RASSEGNA STAMPA - La Lazio accelera per Ibe Hautekiet. Dopo i nomi sfumati di Sergi Dominguez, giudicato troppo costoso, e Markmann, che ha rifiutato la destinazione, il difensore dello Standard Liegi è diventato il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. Come scrive il Corriere dello Sport, ieri a Formello sono arrivati i suoi agenti per un incontro con la dirigenza biancoceleste, mentre il presidente Lotito ha raggiunto il centro sportivo nel corso dell'amichevole contro l'Ostiamare.

L'operazione è ancora da costruire. Hautekiet, classe 2002 e legato allo Standard fino al 2029, piace molto a Gattuso, ma il club belga non ha necessità di vendere dopo aver già incassato circa 13 milioni di euro in questa sessione di mercato. Per questo servirà un'offerta convincente, sia dal punto di vista economico sia sulla formula. Parallelamente, Lotito e Fabiani stanno lavorando per ottenere il sì del giocatore.

Nei giorni scorsi anche il tecnico dello Standard, Euvrard, aveva aperto a un possibile addio: "So che alcuni giocatori possono interessare ad altri club e conosco le dinamiche del mercato. Manca ancora un mese e possono succedere tante cose".