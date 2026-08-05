Calciomercato Lazio | Offerto Esposito per l'attacco: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome per l'attacco della Lazio. Come raccontato da Alfredo Pedullà, Sebastiano Esposito è stato offerto a Formello. L'attaccante è in rotta con il Cagliari, soprattutto dopo l'ultimo scontro tra il suo procuratore e la società rossoblù. Per questo è in cerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche la Lazio, che però cerca una prima punta (come richiesto da Gattuso). Il classe 2002 è seguito anche dal Venezia e dall'Atalanta di Sarri, con cui il Cagliari sta chiudendo l'affare per Daniel Maldini (ex Lazio).