Lazio - Ostiamare, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Alle porte la quinta amichevole estiva per la Lazio di Gattuso. Dopo le vittorie contro la Primavera (3-1), la Flaminia Civita Castellana (6-0), l’Avellino (6-3) e l’Ascoli (2-1) i biancocelesti si preparano all’ultima gara all’interno del centro sportivo di Formello, quasi certamente ancora a porte chiuse, contro l’Ostiamare. La squadra biancoceleste sarà impegnata mercoledì 5 agosto alle 18:00 sul centrale di Formello per una gara che sarà trasmessa in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele