Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la difesa: spunta Hautekiet

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nuovo nome per la difesa della Lazio. Si tratta di Ibe Hautekiet, centrale classe 2002 di proprietà dello Standard Liegi. Dopo il fallimento delle trattative per Sergi Dominguez e Noah Markmann, il club biancoceleste ha virato su un nuovo obiettivo.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio ci sta provando, è in corso un tentativo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il “pagherò”, è la stessa formula che viene proposta per ogni obiettivo. Ha firmato il rinnovo fino al 2029 ad aprile, prima era in scadenza 2027 ma c'è un accordo per partire in caso di offerta, non voleva penalizzare lo Standard Liegi. Su transfermarkt la sua valutazione è di 4 milioni di euro.

Serve un difensore centrale, l'ha ribadito anche Gennaro Gattuso dopo la sfida contro l'Ascoli. A poco meno di due settimane dal debutto con il Mantova in Coppa Italia, ha solo due difensori: Doekhi e Provstgaard. Sta adattando Marusic e ha aggiunto uno dei fratelli Bordon al parco difensori. Poi c'è la situazione temporanea di Romagnoli, in attesa di sviluppi.