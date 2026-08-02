Lazio | Cori contro Lotito: i tifosi dell'Ascoli si uniscono alla protesta

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La protesta dei tifosi della Lazio arriva anche ad Ascoli. A pochi minuti dall'inizio dell'amichevole tra Ascoli e Lazio, la tifoseria biancoceleste ha manifestato tutto il proprio dissenso contro il presidente Claudio Lotito. Di tutta risposta, a fare da eco ai laziali, dall'altro lato dello Stadio la tifoseria dell'Ascoli si è unita ai cori di protesta.