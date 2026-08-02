Lazio, ti ricordi Brandt? Era senza squadra, ora ripartirà dall'Olanda

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Giugno 2021. La Lazio vive un periodo di grande trasformazione: Maurizio Sarri, chiamato a sostituire Simone Inzaghi, è il nuovo allenatore della Lazio, i tifosi sono in estasi e vedono in questo cambiamento la possibilità di guardare al futuro con ambizione.

Un'ambizione che si può toccare con mano già dai primi nomi di mercato associati al club biancoceleste. Tra questi, figurava anche Julian Brandt, ai tempi esterno classe 1996 del Borussia Dortmund. La Lazio aveva bisogno di cambiare completamente faccia per passare dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri.

A cinque anni di distanza, il tedesco ha lasciato Dortmund. Era un'occasione a parametro zero, tanto che sui social alcuni tifosi della Lazio hanno immaginato potesse essere un nome funzionale in ottica biancoceleste visti i limiti imposti. Ora però Brandt è pronto a iniziare una nuova avventura: è un nuovo giocatore dell'Ajax.