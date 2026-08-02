Lazio, caccia al trequartista: Gattuso ha una nuova preferenza

02.08.2026 08:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, caccia al trequartista: Gattuso ha una nuova preferenza

RASSEGNA STAMPA - Avrebbe voluto Stojkovic, ma la Dinamo Zagabria è bottega troppo cara per la Lazio e Gattuso ha dovuto rinunciare alla sua prima scelta. Ed è sfumato anche Asp Jensen, portato via per una cifra irrisoria dal Deportivo La Coruña. Ciò non toglie la necessità di portare a Formello un trequartista.

Come riportato oggi dal Messaggero, allora, ci sarebbe un nuovo preferito nella testa di Gattuso, almeno tra l’elenco dei giocatori a cui la Lazio può arrivare. Un elenco che, per ora, è ridotto a due nomi: Brescianini e Fabbian.

Entrambi i giocatori della Fiorentina potrebbero partire in prestito e Gattuso preferirebbe avere Brescianini tra i due. Il tecnico della Lazio cerca un profilo che in fase di non possesso abbia caratteristiche di sacrificio e sia disponibile a rincorse all’indietro. Da qui la scelta di un profilo per il quale, per ora, non c’è stata però alcuna accelerata.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.