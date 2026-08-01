Lazio, esodo anche a Frosinone: settore ospiti esaurito, assalto alle tribune

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RASSEGNA STAMPA - Non solo Ascoli: l’esodo dei tifosi della Lazio raddoppia e coinvolge anche Frosinone. Saranno tantissimi i sostenitori biancocelesti presenti al Cino e Lillo Del Duca alle 20:45 del 2 agosto per la gara della squadra di Gattuso contro il club neo promosso in B, ma lo stesso accadrà anche sette giorni più tardi.

La gara tra Ascoli e Lazio sarà anche la prima dei biancocelesti fuori dalle mura di Formello e rappresenterà quindi anche la prima occasione per i tifosi di abbracciare la squadra dopo il ritiro a porte aperte prima annunciato dai comunicati e poi smentito dai fatti.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, l’esodo dei tifosi della Lazio andrà in scena anche a Frosinone: completamente esauriti in trenta minuti i 1021 posti nel settore ospiti dello Stirpe, con diversi tifosi biancocelesti che hanno preso d’assalto anche le tribune dello stadio del club neo promosso in Serie A.