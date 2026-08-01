Calciomercato Lazio | Fabiani vuole chiudere Ivanovic: c'è fretta

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Franjo Ivanovic ha scalato gerarchie nella lista degli obiettivi della Lazio per l'attacco. Al Benfica, al contrario, perde posizioni: come si evince dai zero minuti ottenuti nel match contro il San Gallo per il ritorno delle qualificazioni alla prossima Europa League, ormai è diventata la terza scelta dietro a Pavlidis e Duran.

Il suo futuro verosimilmente non sarà in Portogallo, cercherà fortuna altrove. E la Lazio vuole puntare su di lui. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, il ds Angelo Fabiani vorrebbe chiudere in fretta per Ivanovic, così da regalare a Gattuso il centravanti che richiede da tempo.