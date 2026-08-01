Lazio, contro l'Avellino occhi puntati sull'attacco: Ratkov osservato speciale

RASSEGNA STAMPA - Alle 9.30 inizierà la terza amichevole del ritiro pre-campionato, con la Lazio che ospiterà l'Avellino di Nesta a Formello. Oltre al valore simbolico della sfida, Gattuso cerca indicazioni soprattutto dal reparto offensivo. Salvo sorprese, come scrive il Corriere dello Sport, Ratkov dovrebbe tornare dal primo minuto dopo essere partito dalla panchina nell'ultima uscita contro la Flaminia. Il centravanti serbo si è sbloccato entrando nella ripresa, trovando il gol dopo appena 24 secondi e procurandosi anche il rigore trasformato da Zaccagni per il definitivo 6-0.

Per Gattuso, però, non basta. Il tecnico pretende una crescita generale e continua ad attendere anche rinforzi dal mercato per completare il reparto avanzato.

Finora Dia, impiegato prevalentemente da trequartista, non è ancora andato a segno, così come Noslin. Zaccagni ha trovato la rete soltanto su calcio di rigore, mentre Artistico, brillante contro la Primavera, non è riuscito a ripetersi nella seconda amichevole.

Le verifiche riguarderanno anche gli altri reparti. In difesa potrebbe debuttare dal primo minuto la coppia composta da Doekhi e Provstgaard. Nel primo test l'olandese aveva giocato accanto a Marusic, adattato centralmente per esigenze numeriche ma apprezzato da Gattuso anche in quella posizione. Ancora lavoro differenziato, infine, per Tavares e Pellegrini.