Calciomercato Lazio | Taylor è incedibile: Lotito lo blinda a 50 milioni

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RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime ore sono circolate anche voci di un interesse della Juventus per Taylor, alla ricerca di un trequartista, ma da Formello la posizione è netta: l'olandese è considerato incedibile.

La valutazione fissata da Claudio Lotito è di 50 milioni di euro, una cifra che il presidente ritiene non negoziabile. Acquistato dall'Ajax per 15 milioni, il centrocampista ha un contratto fino al 2030 e percepisce uno stipendio da 3,2 milioni di euro lordi a stagione, destinato a salire a 3,4 milioni negli ultimi due anni dell'accordo, oltre a bonus annuali.

Le qualità dell'olandese spiegano il motivo di questa posizione. Taylor può giocare da mezzala, mediano o trequartista, abbina tecnica, visione di gioco, inserimenti e capacità di incidere negli ultimi metri. È uno dei pochi elementi della rosa in grado di cambiare il volto delle partite.

Per questo, in una fase di ricostruzione e di forte ridimensionamento delle ambizioni, la Lazio considera imprescindibile ripartire proprio da lui.