Calciomercato Lazio | Gimenez e Ivanovic nel mirino, ma una condizione blocca tutto

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio resta inevitabilmente legato alle disponibilità economiche. In cima alla lista dei profili seguiti per l'attacco ci sono Santiago Gimenez e Franjo Ivanovic, ma tra l'interesse e una vera trattativa c'è ancora parecchia distanza. Il principale ostacolo continua a essere il budget.

Finora il club biancoceleste si è mosso quasi esclusivamente sul mercato dei parametri zero e resta alla ricerca delle occasioni migliori più che di obiettivi da inseguire a ogni costo. Uno scenario che si è già ripetuto diverse volte in questa sessione: appena entra in corsa una società con maggiore disponibilità economica, i profili monitorati dalla Lazio finiscono per sfumare.

Ed è ciò che potrebbe succedere di nuovo con Gimenez e Ivanovic. Come scrive il Corriere dello Sport, Milan e Benfica, infatti, non sembrano intenzionati a cambiare le loro condizioni: daranno i loro attaccanti in prestito solo se ci sarà l'obbligo di riscatto. Una condizione a cui la Lazio, momentaneamente, non può arrivare.