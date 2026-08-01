Calciomercato Lazio | Gimenez e Ivanovic nel mirino, ma una condizione blocca tutto

01.08.2026 13:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Gimenez e Ivanovic nel mirino, ma una condizione blocca tutto

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio resta inevitabilmente legato alle disponibilità economiche. In cima alla lista dei profili seguiti per l'attacco ci sono Santiago Gimenez e Franjo Ivanovic, ma tra l'interesse e una vera trattativa c'è ancora parecchia distanza. Il principale ostacolo continua a essere il budget.

Finora il club biancoceleste si è mosso quasi esclusivamente sul mercato dei parametri zero e resta alla ricerca delle occasioni migliori più che di obiettivi da inseguire a ogni costo. Uno scenario che si è già ripetuto diverse volte in questa sessione: appena entra in corsa una società con maggiore disponibilità economica, i profili monitorati dalla Lazio finiscono per sfumare.

Ed è ciò che potrebbe succedere di nuovo con Gimenez e Ivanovic. Come scrive il Corriere dello Sport, Milan e Benfica, infatti, non sembrano intenzionati a cambiare le loro condizioni: daranno i loro attaccanti in prestito solo se ci sarà l'obbligo di riscatto. Una condizione a cui la Lazio, momentaneamente, non può arrivare.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.